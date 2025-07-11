Італія

У столичному клубі розраховують на сербського воротаря.

Голкіпер Міле Свілар оновив свою угоду з Ромою, передає офіційний сайт клубу.

Тепер контракт із 25-річним сербом розраховано до кінця червня 2030-го. Склад "джаллороссі" він поповнив у липні 2022 року, на правах вільного агента залишивши Бенфіку.

На рахунку Свілара 88 пропущених голів у 85-ти матчах (30 "сухих") за Рому в усіх турнірах. У сезоні-2024/25 Міле визнали найкращим воротарем Серії А.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що столичний клуб узгодив договір про співпрацю із захисником збірної Бразилії.