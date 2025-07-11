Футболіст вже грав за Бока Хуніорс із 2010 по 2014 рік.
Леандро Паредес, ФК Бока Хуніорс
11 липня 2025, 09:19
Бока Хуніорс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Роми Леандро Паредесом.
Угода з 31-річним аргентинцем розрахована до кінця 2028 року.
Минулого сезону Паредес провів 33 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав дві гольові передачі.
Додамо, що Леандро є вихованцем аргентинського клубу, звідки він перейшов у К'єво взимку 2014 року.
Раніше повідомлялося, що Рома погодила контракт з захисником збірної Бразилії.