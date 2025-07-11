Італія

Футболіст вже грав за Бока Хуніорс із 2010 по 2014 рік.

Бока Хуніорс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Роми Леандро Паредесом.

Угода з 31-річним аргентинцем розрахована до кінця 2028 року.

Минулого сезону Паредес провів 33 матчі, в яких забив чотири м'ячі та віддав дві гольові передачі.

Додамо, що Леандро є вихованцем аргентинського клубу, звідки він перейшов у К'єво взимку 2014 року.

Раніше повідомлялося, що Рома погодила контракт з захисником збірної Бразилії.