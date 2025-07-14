Італія

"Несподівана" опція в контракті може зламати для міланців усе трансферне вікно.

Цьогорічного літнього трансферного вікна міланський Інтер став заручником контрактних зобов’язань із нідерландським фланговим захисником Дензелом Думфрісом.

Одного з найкращих гравців світу на своїй позиції доведеться продавати за 30 млн євро, якщо надійде відповідна пропозиція, незважаючи на бажання клубу залишити в себе гравця.

І якщо це зрештою станеться, Інтер муситиме швидко знайти йому заміну.

Власне, "змії" теоретично вже розв’язали це питання — вони активно залучатимуться до перемовин щодо камерунського флангового захисника Верони Джексона Чачуа.

23-річний виконавець лише минулого літа переїхав до Італії з бельгійського Шарлеруа за 3 млн євро, а вже за рік потому його трансферна вартість значно зросла.

Сезон із 37 матчами, двома голами та трьома асистами — тому пряма причина.

Але у Інтера буде козир у перемовинах, який не дозволить "мастифам" максимально заробити на цьому трансфері — два роки до завершення контракту з футболістом, який від початку необачно передбачили лише у вигляді нетривалої угоди.