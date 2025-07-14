"Несподівана" опція в контракті може зламати для міланців усе трансферне вікно.
Джексон Чачуа, Getty Images
14 липня 2025, 08:15
Цьогорічного літнього трансферного вікна міланський Інтер став заручником контрактних зобов’язань із нідерландським фланговим захисником Дензелом Думфрісом.
Одного з найкращих гравців світу на своїй позиції доведеться продавати за 30 млн євро, якщо надійде відповідна пропозиція, незважаючи на бажання клубу залишити в себе гравця.
І якщо це зрештою станеться, Інтер муситиме швидко знайти йому заміну.
Власне, "змії" теоретично вже розв’язали це питання — вони активно залучатимуться до перемовин щодо камерунського флангового захисника Верони Джексона Чачуа.
23-річний виконавець лише минулого літа переїхав до Італії з бельгійського Шарлеруа за 3 млн євро, а вже за рік потому його трансферна вартість значно зросла.
Сезон із 37 матчами, двома голами та трьома асистами — тому пряма причина.
Але у Інтера буде козир у перемовинах, який не дозволить "мастифам" максимально заробити на цьому трансфері — два роки до завершення контракту з футболістом, який від початку необачно передбачили лише у вигляді нетривалої угоди.