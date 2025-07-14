Італія

Італійці полюють на Егіналду.

20-річний бразильський нападник донецького Шахтаря Егіналду може змінити клубну прописку вже цього літа — гравцем серйозно зацікавилися одразу кілька команд з італійської Серії А.

Як повідомляє Torinogranata.it з посиланням на Gols do Brasileirão, мова йде про Торіно, Болонью та Аталанту. При цьому саме Торіно вже перейшов від слів до діла та направив до клубу офіційну трансферну пропозицію у розмірі 10 мільйонів євро.

Егіналду приєднався до Шахтаря влітку 2023 року з бразильського Васко да Гама за 3,5 млн євро. Контракт нападника з "гірниками" чинний до літа 2028 року.

У сезоні 2024/25 бразилець провів 36 матчів у всіх турнірах, забив 6 голів та віддав 8 результативних передач. Його поточна ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить 3 мільйони євро.

Нагадаємо, що Шахтар завершив минулий сезон на 3-му місці в УПЛ, набравши 62 очки.

Перехід до Серії А може стати для Егіналду важливим кроком у кар'єрі, а для Шахтаря — вигідною угодою з суттєвим прибутком. Ситуація навколо трансферу продовжує розвиватися.