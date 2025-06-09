Україна

Бразилець хоче перебратися до одного з топ-чемпіонатів Європи.

Вінгер донецького Шахтаря Егіналду може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Sport1.de.

За інформацією джерела, оточення 20-річного бразильця працює над трансфером футболіста до німецької Бундесліги.

При цьому наголошується, що бразилець відкритий для клубів не лише з Німеччини, а й може розглянути пропозиції від команд з інших топ-чемпіонатів Європи.

Чинний контракт бразильця розрахований до літа 2028 року. Він перебрався до Шахтара влітку 2023 року за 3,5 млн євро.

Минулого сезону Егіналду провів 36 матчів, у яких забив шість голів та віддав вісім асистів.

Раніше повідомлялося, що Шахтар веде переговори з Віслою про проведення єврокубкових матчів у Кракові.