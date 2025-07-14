Аллегрі потрібен центрбек.
Джорджо Скальвіні, getty images
14 липня 2025, 20:26
Італійський Мілан серйозно зацікавлений у трансфері центрального захисника Аталанти Джорджо Скальвіні. Про це повідомляє SportMediaset.
За інформацією джерела, керівництво "россонері" підготувало для "богині" пропозицію у розмірі 15 млн. євро та центрбека Маліка Тіава, який не входить до планів головного тренера команди Макса Аллегрі.
Зазначається, що в послугах 21-річного італійця також зацікавлені Наполі та Ньюкасл.
Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.
Минулого сезону Джорджо Скальвіні через розрив хрестоподібної зв'язки та травми плеча відіграв за Аталанту лише вісім матчів.