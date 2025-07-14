Італія

Футболіст розпочне виступи за "россонері" у молодіжній команді.

Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Беневенто Даніеле Петроне.

Деталі угоди із 16-річним італійцем не розголошуються.

Незабаром Петроне розпочне свої виступи у складі молодіжної команди "россонері".

До цього Даніеле виступав за молодіжний склад Беневенто, звідки заслужив на виклик до збірної Італії U-16, де провів один матч.

Раніше повідомлялося, що голкіпер Мілана повернеться до свого рідного клубу.