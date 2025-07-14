Футболіст розпочне виступи за "россонері" у молодіжній команді.
Даніеле Петроне, ФК Мілан
14 липня 2025, 19:00
Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Беневенто Даніеле Петроне.
Деталі угоди із 16-річним італійцем не розголошуються.
Незабаром Петроне розпочне свої виступи у складі молодіжної команди "россонері".
До цього Даніеле виступав за молодіжний склад Беневенто, звідки заслужив на виклик до збірної Італії U-16, де провів один матч.
Раніше повідомлялося, що голкіпер Мілана повернеться до свого рідного клубу.