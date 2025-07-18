Італія

У Довбика найближчим часом з'явиться новий партнер по команді.

Римська Рома найближчим часом оформить трансфер півзахисника французького Ланса Неля Ель-Айнауї. Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, клуби вже погодили всі умови переходу на суму в 25 млн. євро + бонуси. Офіційне оголошення відбудеться завтра, 19-го липня.

Зазначається, що перехід 25-річного марокканця унеможливлює трансфер в римський клуб опорного півзахисника бразильського Палмейраса Річарда Ріоса.

Минулого сезону Нель Ель-Айнауї відіграв за Ланс 26 матчів, забив вісім голів та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Довбик залишиться в Ромі й отримає "дев’ятку".