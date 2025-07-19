Італія

Півзахисник збірної України розповів про конкуренцію, лідерство в таборі "грифонів" та свою роль у системі Патріка Вієйра.

Атакуючий центральний півзахисник збірної України Руслан Маліновський прокоментував підготовку Дженоа до нового сезону Серії А, оцінивши рівень літніх новачків і власну потенційну роль плеймейкера.

"У цій команді багато лідерів, минулого сезону я зіграв лише десять матчів. Мені подобається ідея бути одним із лідерів, прикладом для молодших і допомогою тим, хто має досвід, але лише-но приєднався. Лідери важливі, але найголовніше — бути командою", — цитує слова 32-річного українця TUTTO mercato WEB із посиланням на Il Secolo XIX.

За словами Руслана, головний тренер "грифонів Патрік Вієйра розглядає варіант використати Маліновського в ролі глибинного розігруючого (плеймейкера):

"Це роль, яка мені подобається. Якщо тренер вважає, що я можу добре діяти там — я в його розпорядженні. У кар’єрі грав на різних позиціях: у збірній — на позиції "вісімки", в Аталанті — вище, минулого сезону грав і перед обороною. Для мене це не проблема. Я зрозумів, чого Містер від мене хоче, тож маю просто якісно тренуватись", — додав Руслан Маліновський.

Нагадаємо, що у минулому сезоні Руслан Маліновський через серйозну травму у вересні минулого року провів за Дженоа лише 412 хвилин у 10 матчах, в яких він відзначився трьома асистами.