Італія

"Стара сеньйора" може запросити досвідченого іспанця.

Туринський Ювентус цього літа може підписати вільного агента Лукаса Васкеса, який залишив Реал після 18 років в мадридському клубі. Про це повідомляє журналіст Андреа Лозапіо.

За інформацією джерела, керівництво "зебр" серйозно розглядатиме можливість запрошення 34-річного іспанця, але тільки після продажу Тімоти Веа.

Зазначається, що Ювентусу подобається універсальність Васкеса, який може закрити позицію правого захисника та вінгера.

Минулого сезону Лукас Васкес відіграв за Реал 53 матчі, забив два голи та віддав вісім результативних передач.

Раніше Лукас Васкес прокоментував свій відхід із мадридського Реалу.