Італія

Іспанський клуб веде активні переговори з Удінезе за аргентинця.

Півзахисник Удінезе Мартін Паєро привернув увагу низки клубів за межами Італії. 26-річного аргентинця, який перейшов у клуб із Мідлсбро у 2023 році за 3 мільйони євро, наразі хочуть бачити в своїх складах бразильські Палмейрас та Атлетіко Мінейро. У Європі найбільший інтерес проявляє іспанський Вільярреал, який слідом за афінським АЕК подав пропозицію.

Оцінка трансферу Паєро становить близько 10 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Удінезе може розглянути варіанти, якщо надійдуть вигідні пропозиції, адже 26-річний півзахисник став важливою фігурою команди: зіграв 54 матчі в Серії А, забив 3 голи та зробив 4 асисти.

Через травми Мартін пропустив 11 поєдинків сезону 2024/25, тож клуб не виключає можливості продажу при гідних умовах.