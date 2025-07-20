Італія

Кальярі наразі не налаштований на підписання досвідченого флангового нападника.

Кальярі запропонували підписати лівого вінгера Лоренцо Інсіньє, передає журналіст Ніколо Скіра.

"Россоблу" могли б посилитися 34-річним італійцем безкоштовно. На початку липня гравець на правах вільного агента залишив Торонто.

Проте, за даними Скіри, у Кальярі наразі інші плани й пріоритети на трансферному ринку. Раніше повідомлялося, що Інсіньє може возз'єднатися із Мауріціо Саррі в Лаціо.

Лоренцо найбільше відомий своїми виступами за рідний для нього Наполі. На рахунку флангового нападника 122 гола й 95 асистів у 434-х матчах за клуб, з яким він виграв Кубок (х2) і Суперкубок Італії.

Нагадаємо, нещодавно інший колишній зірковий виконавець повернувся до Серії А після періоду в Торонто.