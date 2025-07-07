Італія

Ексгравець Наполі хоче повернутися до Серії А після розриву контракту з Торонто.

Колишній лівий вінгер Наполі Лоренцо Інсіньє, який нещодавно покинув Торонто та наразі є вільним агентом, розглядає варіант повернення до чемпіонату Італії.

За інформацією Football Italia, новий головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі вже вийшов на зв'язок зі своїм експідопічним, і обидва зацікавлені у відновленні співпраці.

Головною перепоною для трансферу є трансферний бан, накладений на Лаціо через порушення фінансового фейр-плей. Клуб не може підписувати нових гравців до січня, навіть безплатно. Втім, очікується, що вже у вересні можуть з’явитися додаткові фінансові ресурси, які дозволять розблокувати трансфери вільних агентів.

34-річний Інсіньє готовий дочекатися цього моменту, аби знову вийти на поле під керівництвом Саррі, з яким мав успішний період у Наполі.

Раніше повідомлялось, що Інсіньє і Хамес Родрігес зацікавили Бешикташ.