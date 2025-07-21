Італія

Футболіст виступає за клуб уже два роки.

Відносно нещодавно італійський Дженоа відзначав річницю з дня підписання іспанського лівого захисника Аарона Мартіна, трансфер якого влітку 2023 оформили в якості вільного агента після виступів у німецькому Майнці.

28-річний виконавець за цей час устиг відзначитись 62 виступами за клуб та дев’ятьма гольовими передачами.

Понад половину від кількості ігрового часу та вісім передач із цього припали на минулу кампанію, яка видалась для футболіста настільки успішною, що клуб готовий оформити новий контракт на заміну тому, що завершується вже за рік.

Відомо, що нова угода буде розрахована до 2028 року.