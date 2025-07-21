Італія

Італійський клуб вже узгодив умови з форвардом, однак Галатасарай не відпустить його до підписання заміни в особі Осімгена.

Форвард Мілана, який грає за Галатасарай на правах оренди, Альваро Мората вже домовився про трансфер до італійського Комо, але перехід досі не оформлено через затримку з новим нападником для Галатасарая.

Як повідомляє Фабріціо Романо, турецький клуб очікує фіналізації контракту з нігерійцем Віктором Осімгеном — саме після цього іспанець отримає "зелене світло" на зміну команди.

Мората, який провів минулий сезон у Суперлізі на правах оренди, відзначився шістьма голами та трьома асистами у 12 матчах. Попри бажання перейти до Серії А, Галатасарай поки не готовий розставатися з ним, побоюючись залишитися без жодного номінального центрфорварда.

Угода з Комо вже погоджена з боку гравця ще в кінці червня, і клуб з нетерпінням очікує, коли зможе оголосити про підписання досвідченого нападника. Якщо трансфер Осімгена буде завершено найближчим часом, офіційне підтвердження переходу Морати в Італію може з’явитися вже на цьому тижні.