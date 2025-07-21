Італія

"Россонері" працюють на трансферному ринку.

Керівництво італійського Мілана наразі працює над купівлею трьох футболістів. Про це повідомляє італійське видання La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, "россонері" ведуть переговори про купівлю ще одного центрального півзахисника — Ардона Яшарі з бельгійського Брюгге, а також двох флангових захисників — Первіса Еступіньяна з англійського Брайтона та Марка Пубіля з іспанської Альмерії.

Зазначається, що "чайки" просять за Еступіньяна 23 млн євро. Мілан вже надсилав до Англії дві пропозиції, друга з яких становить 15 млн. євро. "Червоно-чорні" продовжують переговори з агентом еквадорця Жорже Мендешем у надії досягти угоди про перехід.

Що стосується Пубіля, то нещодавні медичні тести, пройдені захисником в Іспанії, дали змогу італійському клубу переконатися, що гравець перебуває в хороших фізичних кондиціях. Мілан веде перемовини з Альмерією і сподіваються укласти угоду вартістю 15 млн. євро.

В свою чергу, Яшарі не потрапив у заявку Брюгге на Суперкубок Бельгії в очікуванні трансферу в Мілан. Швейцарський опорний півзахисник жадає перебратися на Сан-Сіро, і вчора його представники провели чергову зустріч з Іглі Таре в Каза Мілан (головний офіс Мілана — прим.).