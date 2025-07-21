"Россонері" працюють на трансферному ринку.
Ардон Яшарі, getty images
21 липня 2025, 16:28
Керівництво італійського Мілана наразі працює над купівлею трьох футболістів. Про це повідомляє італійське видання La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, "россонері" ведуть переговори про купівлю ще одного центрального півзахисника — Ардона Яшарі з бельгійського Брюгге, а також двох флангових захисників — Первіса Еступіньяна з англійського Брайтона та Марка Пубіля з іспанської Альмерії.
Зазначається, що "чайки" просять за Еступіньяна 23 млн євро. Мілан вже надсилав до Англії дві пропозиції, друга з яких становить 15 млн. євро. "Червоно-чорні" продовжують переговори з агентом еквадорця Жорже Мендешем у надії досягти угоди про перехід.
Що стосується Пубіля, то нещодавні медичні тести, пройдені захисником в Іспанії, дали змогу італійському клубу переконатися, що гравець перебуває в хороших фізичних кондиціях. Мілан веде перемовини з Альмерією і сподіваються укласти угоду вартістю 15 млн. євро.
В свою чергу, Яшарі не потрапив у заявку Брюгге на Суперкубок Бельгії в очікуванні трансферу в Мілан. Швейцарський опорний півзахисник жадає перебратися на Сан-Сіро, і вчора його представники провели чергову зустріч з Іглі Таре в Каза Мілан (головний офіс Мілана — прим.).