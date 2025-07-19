Італія

Італійський гранд погодився заплатити за вінгера близько 25 млн євро.

Джейдон Санчо, який не має довіри тренерського штабу Манчестер Юнайтед, дуже близький до переходу в італійський гранд — Ювентус. За інформацією Sportmediaset, клуби вже ведуть активні переговори, і угода ось-ось буде укладена.

Очікується, що “Стара синьйора” заплатить за 25-річного півзахисника близько 25 мільйонів євро, включно з бонусами. Початкова пропозиція в 17 мільйонів була відхилена “червоними дияволами”. Ювентус також домовився із Санчо про контракт на чотири роки з річною зарплатою 6 мільйонів євро без урахування бонусів.

Трансфер має бути завершений вже до наступного четверга, щоб гравець міг приєднатися до команди Ігора Тудора на тренувальному зборі в Німеччині. Санчо не включений до заявки Манчестер Юнайтед на товариський матч проти Лідса і не поїде з командою в американське турне.

Минулого сезону англієць провів 42 матчі, забив 5 голів і віддав 10 результативних передач, граючи в оренді за Челсі. Його дебют за Ювентус може відбутися 10 серпня в матчі проти Боруссії Дортмунд — клубу, де він провів найкращі роки своєї кар’єри.