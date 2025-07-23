Італія

"Джаллороссі" також представили нову третю форму на сезон-2025/26.

Центральний нападник Артем Довбик отримав новий ігровий номер у Ромі, передає офіційна сторінка клубу в X.

Тепер 28-річний українець представлятиме "джаллороссі" у футболці з 9-ю на спині. Раніше "власниками" цього номеру в столичному клубі були Теммі Абрагам (2021/22-2024/25), Едін Джеко (15/16-20/21), Марко Боррієлло (14/15), Даніель Освальдо (11/12-12/13), Мірко Вучинич (07/08-10/11), Вінченцо Монтелла (1999/00-06/07) та інші.

Рома також представила нову третю форму на майбутню кампанію.

Зазначимо, що 11-ю римлян принаймні деякий час буде талановитий новачок з АПЛ.