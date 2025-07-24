Або зробить це виключно заради клубів із двох провідних ліг.
Джованні Сімеоне, Getty Images
24 липня 2025, 08:20
Аргентинський нападник італійського Наполі Джованні Сімеоне цього літа перебуває в ситуації, коли в нього залишається ще рік контракту з клубом, тож треба вирішувати долю подальших виступів.
30-річний виконавець має пропозицію з Пізи, яка дуже активно намагається просувати можливу угоду.
Але власне футболіст без помітного ентузіазму сприймає ці спроби — бажання "Чоліто" полягає в тому, щоб залишитись у Наполі.
А якщо клуб усе ж таки вирішить його продати, то це має бути трансфер до клубу з іспанської Ла Ліги чи англійської Прем’єр-ліги.
Інші варіанти з Італії Сімеоне не приваблюють.
Наполі просить за гравця 7-8 млн євро.
У минулому сезоні Сімеоне забив два голи та віддав один гольовий пас у 33 матчах.