Італія

Або зробить це виключно заради клубів із двох провідних ліг.

Аргентинський нападник італійського Наполі Джованні Сімеоне цього літа перебуває в ситуації, коли в нього залишається ще рік контракту з клубом, тож треба вирішувати долю подальших виступів.

30-річний виконавець має пропозицію з Пізи, яка дуже активно намагається просувати можливу угоду.

Але власне футболіст без помітного ентузіазму сприймає ці спроби — бажання "Чоліто" полягає в тому, щоб залишитись у Наполі.

А якщо клуб усе ж таки вирішить його продати, то це має бути трансфер до клубу з іспанської Ла Ліги чи англійської Прем’єр-ліги.

Інші варіанти з Італії Сімеоне не приваблюють.

Наполі просить за гравця 7-8 млн євро.

У минулому сезоні Сімеоне забив два голи та віддав один гольовий пас у 33 матчах.