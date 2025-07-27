Італія

Англієць домовився про контракт із туринцями, але клуби ще не узгодили суму трансферу.

Ювентус продовжує переговори з Манчестер Юнайтед щодо трансферу Джейдона Санчо. За інформацією Corriere dello Sport, туринський клуб уже погодив із футболістом особистий контракт на п’ять років.

Санчо дав згоду на суттєве зменшення зарплати — замість десяти мільйонів євро на рік, які він отримує в Англії, він погодився на шість мільйонів у Ювентусі.

Попри домовленість із гравцем, клубам ще належить узгодити фінансові умови угоди. Манчестер Юнайтед хоче отримати 25 мільйонів євро за трансфер, тоді як італійці наразі пропонують 19 мільйонів. Переговори тривають.

Минулого сезону англієць провів 42 матчі, забив п'ять голів і віддав десять результативних передач, граючи в оренді за Челсі. Його дебют за Ювентус може відбутися 10 серпня в матчі проти Боруссії Дортмунд — клубу, де він провів найкращі роки своєї кар’єри.