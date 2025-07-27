Іглі Таре заявив, що клуб більше не покращуватиме умови трансферу швейцарського півзахисника.
Ардон Яшарі, getty images
27 липня 2025, 14:47
Спортивний директор Мілана Іглі Таре підтвердив, що клуб веде переговори з Брюгге щодо можливого трансферу Ардона Яшарі. Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.
За словами Таре, італійський клуб вже зробив нову пропозицію бельгійській стороні:
"Ми подали до Брюгге нову пропозицію щодо Ардона Яшарі. У нас добрі стосунки з бельгійцями, але ми більше не будемо покращувати наш запит".
22-річний швейцарський півзахисник провів потужний сезон, зігравши 52 матчі у всіх турнірах, забивши чотири м’ячі та зробивши шість результативних передач.
Transfermarkt оцінює Яшарі у 32 мільйони євро. Тепер слово за Брюгге — бельгійці мають вирішити, чи влаштовують їх умови італійського гранда.
Зазначимо, що Яшарі не потрапив до заявки Брюгге на матч за Суперкубок Бельгії.