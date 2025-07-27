Італія

Іглі Таре заявив, що клуб більше не покращуватиме умови трансферу швейцарського півзахисника.

Спортивний директор Мілана Іглі Таре підтвердив, що клуб веде переговори з Брюгге щодо можливого трансферу Ардона Яшарі. Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

За словами Таре, італійський клуб вже зробив нову пропозицію бельгійській стороні:

"Ми подали до Брюгге нову пропозицію щодо Ардона Яшарі. У нас добрі стосунки з бельгійцями, але ми більше не будемо покращувати наш запит".

22-річний швейцарський півзахисник провів потужний сезон, зігравши 52 матчі у всіх турнірах, забивши чотири м’ячі та зробивши шість результативних передач.

Transfermarkt оцінює Яшарі у 32 мільйони євро. Тепер слово за Брюгге — бельгійці мають вирішити, чи влаштовують їх умови італійського гранда.

Зазначимо, що Яшарі не потрапив до заявки Брюгге на матч за Суперкубок Бельгії.