Італія

Мілан провів переговори з представниками гравця, Ювентус готовий продати нападника.

Форвард Ювентуса Душан Влахович може возз'єднатися з Массіміліано Аллегрі у Мілані.

Як повідомляє Milan Zone з посиланням на журналіста Relevo Маттео Моретто, керівництво россонері вже провело перші переговори з оточенням 25-річного серба, щоб оцінити фінансові умови можливого трансферу.

Ініціатором переходу виступає саме Аллегрі, який активно тисне на керівництво Мілана з вимогою підписати нападника, з яким раніше працював у Ювентусі.

Сам Ювентус більше не розраховує на Влаховича і вже виставив гравця на трансфер. Таким чином, ймовірний перехід до Мілана виглядає цілком реальним у найближче трансферне вікно.

Раніше повідомлялося, що Влахович хоче розірвати контракт з Ювентусом.