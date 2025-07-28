Італія

Італійський гранд відмовився від трансферу американця, якого також бажають бачити в Англії та Франції.

Перехід Тімоті Веа до Марселя цього літа не відбудеться — сторони не змогли дійти згоди щодо формату угоди.

За інформацією Tuttosport, Ювентус відкинув запропоновані умови викупу, які в клубі вважають надто ризикованими та такими, що не гарантують остаточного трансферу.

Французький клуб був зацікавлений в оренді з обов’язковим викупом, але туринці не погодилися на конструкцію угоди, що не забезпечує фінансову впевненість. У зв’язку з цим агент гравця Баду Самбаге вже прибув до Турина для термінових переговорів із керівництвом Ювентуса.

Інтерес до 24-річного американця не обмежується лише Марселем. За Тімоті Веа також стежать одразу три англійські клуби та ще одна команда з Ліги 1.

Раніше повідомлялося, що Марсель близький до придбання зірки Феєнорда.