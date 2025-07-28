Італійський гранд відмовився від трансферу американця, якого також бажають бачити в Англії та Франції.
Тімоті Веа, getty images
28 липня 2025, 10:27
Перехід Тімоті Веа до Марселя цього літа не відбудеться — сторони не змогли дійти згоди щодо формату угоди.
За інформацією Tuttosport, Ювентус відкинув запропоновані умови викупу, які в клубі вважають надто ризикованими та такими, що не гарантують остаточного трансферу.
Французький клуб був зацікавлений в оренді з обов’язковим викупом, але туринці не погодилися на конструкцію угоди, що не забезпечує фінансову впевненість. У зв’язку з цим агент гравця Баду Самбаге вже прибув до Турина для термінових переговорів із керівництвом Ювентуса.
Інтерес до 24-річного американця не обмежується лише Марселем. За Тімоті Веа також стежать одразу три англійські клуби та ще одна команда з Ліги 1.
Раніше повідомлялося, що Марсель близький до придбання зірки Феєнорда.