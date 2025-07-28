Італія

Лоренцо Інсіньє може повернутись в Серію А.

Італійський вінгер Лоренцо Інсіньє може повернутися до Серії A — цього разу в складі Лаціо. Як заявив агент гравця Андреа Д’Аміко, римський клуб серйозно розглядає варіант із підписанням колишнього лідера Наполі.

За словами агента, які передає Solo La Lazio із посиланням на Stile TV, головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі завжди був прихильником стилю гри Інсіньє, а нинішня ситуація в клубі, де йде оновлення складу через завершення контрактів кількох гравців, може сприяти переходу. Очікується, що після розв'язання адміністративних питань Лаціо повернеться до конкретних переговорів.

Інсіньє наразі є вільним агентом — нещодавно він розірвав контракт із канадським Торонто, у складі якого виступав із початку 2022 року. За цей час футболіст провів 76 матчів, у яких забив 19 голів і зробив 18 асистів.

Нагадаємо, нещодавно інший колишній зірковий виконавець повернувся до Серії А після періоду в Торонто.