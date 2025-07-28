Італія

Шукають заміну перед імовірним відходом власного гравця.

Італійським ЗМІ напередодні стало відомо, що міланський Інтер цього літа розглядає продаж польського центрального півзахисника Пйотра Зелінські після невдалого для гравця сезону з травмами та недостатньою ігровою практикою відповідно.

І оскільки клуб потенційно може втратити гравця, то треба шукати йому заміну вже найближчим часом.

Варіантів на обрії наразі два — данський півзахисник Дженоа Мортен Френдруп та бельгійський опорник Парми Мандела Кейта.

Щодо 24-річного виконавця з "грифонами" Інтер уже мав розмову, коли клуб із Генуї цікавився інформацію щодо Валентіна Карбоні, і тоді міланцям повідомили, що гравець оцінюється в 20 млн євро.

23-річний гравець Парми перебуває в тому ж самому ціновому діапазоні, але обидва цих потенційні трансфери може поставити перехід Адемоли Лукмана з Аталанти, оскільки трансферний бюджет "нерадзуррі" не є безмежним.

Френдруп у минулому сезоні провів 37 матчів та забив два голи, а Кейта за 35 ігор віддав два асисти.