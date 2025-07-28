Італія

Оренда з правом викупу.

Гамбійський нападник Алью Фадера є відносно новим гравцем у італійському футболі, оскільки лише минулого літа Комо погодився заплатити за нього бельгійському Генку 5 млн євро.

Сезон для 23-річного виконавця при цьому назвати максимально успішним було доволі складно — гол та чотири асисти в 30 матчах (1829 хвилин).

Але потенціал у ньому в Серії A таки побачили, тож Сассуоло цього літа вирішив грати на підвищення.

"Нероверді" візьмуть гравця в оренду за 1 млн євро, після чого залишатимуть за собою право на викуп за ще 10 млн євро наступного літа.

Контракт у такому випадку буде розраховано до 2030 року.

Повідомляється, що угоду поміж клубами вже досягнуто в повному обсязі й незабаром буде офіційне оголошення.