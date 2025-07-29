Італія

Колишній гравець Мілана дістався римському клубу на правах вільного агента.

Рома офіційно оголосила про підписання колумбійського голкіпера Девіса Васкеса. Контракт 25-річного воротаря розрахований до 30 червня 2027 року. Угода була укладена після того, як футболіст залишив Мілан у статусі вільного агента.

Останній сезон Васкес провів у складі Емполі, де зіграв 32 поєдинки та пропустив 47 м’ячів. Попри всі зусилля, клуб не зумів зберегти прописку в елітному дивізіоні.

Рома, яка завершила минулий сезон на п’ятому місці, готується до нового чемпіонату під керівництвом Джана П'єро Гасперіні, що влітку залишив Аталанту після дев’яти років роботи.

Команда відкриє сезон 23 серпня матчем проти Болоньї.