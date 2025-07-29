Німеччина

Колумбійський форвард проходить медогляд перед підписанням контракту з німецьким грандом.

Луїс Діас прибув до Мюнхена для завершення переходу з Ліверпуля до Баварії. Сьогодні, 29 липня, 27-річний нападник має пройти медичне обстеження та поставити підпис під угодою з чемпіонами Німеччини.

Очікується, що трансфер обійдеться Баварії у 75 мільйонів євро. Для мюнхенців це одне з ключових підписань цього літа, адже клуб активно працює над зміцненням атакувальної лінії перед стартом нового сезону.

Діас, який провів сильний період у складі Ліверпуля та національної збірної Колумбії, має стати важливою фігурою в новому проєкті баварців. Офіційне оголошення угоди очікується найближчим часом.

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