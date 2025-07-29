Італія

Сума трансферу становила 30 мільйонів євро.

Рома на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з правим захисником Фламенгу Веслі Франсою.

Угода з 21-річним бразильцем розрахована до літа 2030 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 25 мільйонів євро та ще п'ять мільйонів євро у якості бонусів.

Минулого сезону Веслі провів 26 матчів, у яких забив один гол та віддав три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Рома зробила запит щодо півзахисника РБ Лейпциг.