Італія

"Нерадзуррі" прагнуть підписати нігерійського вінгера.

Президент міланського Інтера Беппе Маротта назвав головну трансферну ціль клубу на це літо. Його слова наводить TuttoMercatoWeb.

"Трансферне вікно буде відкрито протягом наступного місяця. Не заперечуватиму, що Лукман є головною метою нашого клубу. Але зараз він гравець Аталанти, це заслуговує на повагу. У нас прекрасні стосунки з родиною Перкассі (власники Аталанти — прим.), і я не заперечуватиму, що перекинувся парою слів із Лукою Перкассі щодо трансферу Лукмана.

Нам потрібно підняти планку і не боятися підписувати сильних гравців. Ось що я можу сказати: поки що передчасно говорити про те, що станеться, але ми дійсно думаємо про цього гравця.