"Нерадзуррі" прагнуть підписати нігерійського вінгера.
beppe marotta, getty images
28 липня 2025, 17:44
Президент міланського Інтера Беппе Маротта назвав головну трансферну ціль клубу на це літо. Його слова наводить TuttoMercatoWeb.
"Трансферне вікно буде відкрито протягом наступного місяця. Не заперечуватиму, що Лукман є головною метою нашого клубу. Але зараз він гравець Аталанти, це заслуговує на повагу. У нас прекрасні стосунки з родиною Перкассі (власники Аталанти — прим.), і я не заперечуватиму, що перекинувся парою слів із Лукою Перкассі щодо трансферу Лукмана.
Нам потрібно підняти планку і не боятися підписувати сильних гравців. Ось що я можу сказати: поки що передчасно говорити про те, що станеться, але ми дійсно думаємо про цього гравця.
Це вирішальний тиждень. Ми з головним тренером Інтера домовилися про пошук універсальних гравців, які можуть грати на різних позиціях. Очевидно, Лукман – відповідний кандидат, але не єдиний.
Є й інші імена – не заперечуватиму, що протягом двох-трьох днів переговори з Аталантою завершаться. Якщо умови будуть відповідними і Аталанта погодиться, ми спробуємо розпочати конкретні перемовини, інакше буде знайдено інше рішення.
Як і всі ми, я впевнений, що у футболі рідко вдається перемагати з одинадцятьма талановитими гравцями. Крім таланту, потрібний досвід і дуже сильний характер.
Лукман не з тих гравців, яких можна перепродати, але він може надати перевагу завдяки своїм якостям. Хороший футболіст також допомагає розвиватись молодим гравцям навколо нього. Поєднання молодих та досвідчених гравців підвищує цінність команди", – сказав Маротта.