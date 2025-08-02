Італія

"Россонері" працюють на трансферному ринку.

Вінгер андалусійської Севільї Доді Лукебакіо може перейти до італійського Мілана. Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

За інформацією джерела, "россонері" розглядають 27-річного бельгійця, як гравця ротації, здатного якісно підмінити основних виконавців протягом довгого сезону.

Зазначається, що гравець Севільї нещодавно підписав контракт з агентом Фалі Рамадані, який тісно пов'язаний зі спортивним директором Мілана Іглі Таре.

Також повідомляється, що "россонері" вже вели переговори з футболістом у січні, цього року.

Минулого сезону Доді Лукебакіо відіграв за Севілью 39 матчів, забив 11 голів та віддав 2 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Мілан може підписати нападника Ренна.