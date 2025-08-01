Італія

"Россонері" шукають форварда.

Італійський Мілан активно шукає нового центрфорварда після відходу з команди Теммі Абрагама, Луки Йовича та Франческо Камарди.

За інформацією Sky Sport Italia, керівництво "россонері" серйозно придивляється до 23-річного нападника Ренна Арно Калімуендо.

Зазначається, що наразі жодних переговорів щодо трансферу талановитого француза не ведеться, однак найближчим часом Мілан може вийти на Ренн з офіційною пропозицією.

Чинна трудова угода гравця з "червоно-чорними" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 22 млн. євро.

Минулого сезону Арно Калімуендо відіграв за Ренн 34 матчі, забив 18 голів та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Мілану запропонували купити Довбика.