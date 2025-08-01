"Россонері" шукають форварда.
Arnaud Kalimuendo, getty images
01 серпня 2025, 22:52
Італійський Мілан активно шукає нового центрфорварда після відходу з команди Теммі Абрагама, Луки Йовича та Франческо Камарди.
За інформацією Sky Sport Italia, керівництво "россонері" серйозно придивляється до 23-річного нападника Ренна Арно Калімуендо.
Зазначається, що наразі жодних переговорів щодо трансферу талановитого француза не ведеться, однак найближчим часом Мілан може вийти на Ренн з офіційною пропозицією.
Чинна трудова угода гравця з "червоно-чорними" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 22 млн. євро.
Минулого сезону Арно Калімуендо відіграв за Ренн 34 матчі, забив 18 голів та віддав 4 результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Мілану запропонували купити Довбика.