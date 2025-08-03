Італія

Артем Довбик відіграв другий тайм за "вовків" у контрольному матчі проти французів.

Римська Рома здобула впевнену перемогу в товариському поєдинку проти французького Ланса. Матч, що відбувся 2 серпня, завершився з рахунком 2:0 на користь італійського клубу.

Голи за "вовків" забили захисник Джанлука Манчіні на 14-й хвилині та аргентинський вінгер Матіас Соуле, який подвоїв перевагу команди на 55-й хвилині.

Приємною новиною для українських уболівальників став вихід Артема Довбика — форвард відіграв увесь другий тайм, демонструючи активність і прагнення закріпитися в основному складі Роми.

Ланс – Рома 0:2

Голи: Манчіні, 14, Соуле, 55