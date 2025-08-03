Італія

Римляни продовжують трансферну роботу.

Римська Рома оформила трансфер центрального захисника Даніеле Гіларді з Верони. Про це повідомляє офіційний сайт "вовків".

Зазначається, що з 22-річним італійцем підписано трудову угоду, яка буде розрахована до 30 червня 2030 року. У новій команді гравець виступатиме під 87-м номером.

За інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо, римляни заплатили Вероні за талановитого центрбека 10,5 млн. євро + 1 млн. "синьо-жовті" можуть отримати в якості різноманітних бонусів.

Минулого сезону Даніеле Гіларді відіграв за Верону 24 матчі.

Раніше повідомлялося, що Рома цікавиться Кевіном.