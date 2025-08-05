Італія

Сімон Зом підписав контракт із флорентійським клубом до 2030 року, а сума трансферу може зрости до 16 мільйонів.

Фіорентина офіційно оголосила про підписання півзахисника Парми Сімона Зома.

Контракт з 22-річним гравцем укладено до літа 2030 року. Італійський клуб заплатив за трансфер 15 мільйонів євро, а ще один мільйон може бути виплачений у вигляді бонусів, залежно від виступів футболіста.

Нагадаємо, що Полісся може зіграти з Фіорентиною в плей-оф Ліги конференцій.

Матчі плей-оф кваліфікації Ліги конференцій заплановані на 21 та 28 серпня. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до групового етапу турніру, а ті, хто програє, завершать свої єврокубкові виступи цього сезону.