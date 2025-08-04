Ліга конференцій

Українські клуби дізналися потенційних суперників у разі проходу наступного етапу кваліфікації єврокубків.

4 серпня відбулося жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26, за підсумками якого своїх потенційних суперників дізналися українські клуби Шахтар та Полісся.

Стали відомі потенційні суперники українських клубів у плей-оф кваліфікації єврокубків

Полісся зіграє в раунді плей-оф лише в разі перемоги над угорським Пакшем у третьому раунді кваліфікації. У такому випадку житомирська команда отримає суперника з топчемпіонату – італійську Фіорентину.

Шахтар, своєю чергою, продовжить виступи в Лізі конференцій лише у разі поразки від Панатінаїкоса в третьому раунді Ліги Європи. У такому випадку на команду з Донецька чекатиме зустріч із невдахою пари Серветт (Швейцарія) – Утрехт (Нідерланди).

Пара Шахтар – Панатінаїкос мала статус сіяної під час жеребкування, тоді як Полісся – Пакш — несіяної.

Матчі плей-оф кваліфікації Ліги конференцій заплановані на 21 та 28 серпня. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до групового етапу турніру, а ті, хто програє, завершать свої єврокубкові виступи цього сезону.