Сума трансферу становитиме шість мільйонів євро плюс бонуси.
Ян Жулковські, Getty Images
06 серпня 2025, 15:24
Центральний захисник Легії Ян Жулковські продовжить свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, у послугах 20-річного поляка зацікавлена Рома, яка вже погодила трансфер футболіста за шість мільйонів євро плюс бонуси.
Також наголошується, що у поляка вже є погоджений контракт із "вовками" до літа 2030 року.
Минулого сезону Жулковський провів 28 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.
Раніше повідомлялося, що Рома та Жирона претендують на таланта Манчестер Сіті.