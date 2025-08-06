Італія

Сума трансферу становитиме шість мільйонів євро плюс бонуси.

Центральний захисник Легії Ян Жулковські продовжить свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 20-річного поляка зацікавлена Рома, яка вже погодила трансфер футболіста за шість мільйонів євро плюс бонуси.

Також наголошується, що у поляка вже є погоджений контракт із "вовками" до літа 2030 року.

Минулого сезону Жулковський провів 28 матчів, у яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Рома та Жирона претендують на таланта Манчестер Сіті.