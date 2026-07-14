Італія

Найближчими днями сторони можуть розпочати переговори щодо трансферу хорватського півзахисника.

Центральний півзахисник Манчестер Сіті Матео Ковачич може вже цього літа повернутися до італійської Серії A. Про це повідомив журналіст Маттео Моррето.

За інформацією джерела, Інтер проявляє предметний інтерес до 32-річного хавбека та розглядає можливість його підписання в поточне літнє трансферне вікно. Очікується, що найближчими днями сторони проведуть перші переговори щодо потенційного переходу.

Для Ковачича це може стати поверненням до клубу, кольори якого він уже захищав із 2013 по 2015 рік. Саме після виступів за Інтер хорват перебрався до Реала, а згодом продовжив кар'єру в Челсі та Манчестер Сіті.

Чинний контракт півзахисника з англійським клубом спливає влітку 2027 року, однак його майбутнє в команді поки що залишається відкритим.