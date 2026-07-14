Італія

Нідерландський центрбек уклав із римським клубом трирічний контракт та вже приєднається до команди Дженнаро Гаттузо на передсезонній підготовці.

Лаціо офіційно оголосив про підписання центрального захисника Данільо Доехі.

28-річний нідерландець поставив підпис під контрактом, розрахованим до літа 2029 року. Фінансові деталі угоди між сторонами не розголошуються.

Доехі приєднається до Лаціо після завершення співпраці з Уніоном. Захисник виступав за берлінську команду з літа 2022 року, однак залишив клуб після завершення терміну дії контракту.

У сезоні-2025/26 Данільо Доехі провів 37 матчів у складі Уніона в усіх турнірах, забив шість голів та віддав одну результативну передачу.

Найближчим часом новачок римлян розпочне роботу з командою під керівництвом нового головного тренера Дженнаро Гаттузо.