Італія

24-річного німецького голкіпера Ноа Атуболу запропонували туринському клубу, який шукає підсилення воротарської позиції.

Голкіпер Фрайбурга Ноа Атуболу може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє авторитетне видання La Gazzetta dello Sport.

Туринському Ювентусу, який перебуває у пошуках нового голкіпера, запропонували послуги 24-річного вихованця Фрайбурга. Сам гравець не бажає підписувати новий трудовий договір із німецьким клубом. Оскільки його чинна угода розрахована до 30 червня 2027 року, вже наступного літа він може змінити клубну прописку на правах вільного агента.

Атуболу є вихованцем Фрайбурга та захищає кольори клубу впродовж усієї своєї професійної кар'єри.

У сезоні-2025/26 німецький голкіпер провів 50 матчів у складі "бразильців із Брейсгау" в усіх турнірах, пропустивши 70 м'ячів та у 12 поєдинках зберігши свої ворота "сухими". Наразі авторитетний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість 24-річного стража воріт у 25 мільйонів євро.