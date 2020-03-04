Лига наций

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович — о жеребьевке Лиги наций.

Сборная Швейцарии попала в одну группу с Испанией, Германией, а также Украиной.

"Конечно, у нас сильная группа с Испанией, Германией и Украиной. Но мы всегда хотели играть с такими соперниками, теперь нам это и предстоит. Мы хотим быть лучшими в каждом матче, желаем выиграть каждую встречу".

Лига наций: какое место займет Украина в группе?

"Нам не нужно прятаться, должны показать свои сильные стороны, несмотря на то, что Испания и Германия – фавориты. Такие соперники, как они – признание наших достижений за последние годы", – приводит слова Владимира Петковича официальный сайт УПЛ.

Ранее стали известны составы всех групп Лиги наций.