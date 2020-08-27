Лига наций

Голкипер сборной Украины дал комментарий из расположения национальной команды.

Сборная Украины уже провела первую тренировку в Харькове. Георгий Бущан адаптируется в команде после дебютного вызова и ждет хороших игр в Лиге наций.

"Чувствую себя прекрасно и очень рад вызову. Знаком практически со всеми ребятами. Думаю, еще пару дней и будет еще комфортнее.

Победа в Суперкубке Украины? Эмоции хорошие, но закончились они еще вчера. Теперь новый день, новые цели. Хорошо, что мы выиграли, двигаемся дальше.

Конкуренция с Пятовым и Луниным? Мне приятно быть с такими ребятами. Мы все партнеры и работаем над одной задачей. Решение принимает главный тренер.

Лига наций — хороший турнир. Есть сетка, в которой ты можешь улучшать свою игру, подниматься на уровень выше. У нас будут хорошие игры, хорошие команды", — сказал Бущан пресс-службе сборной Украины.

Сборная Украины сыграет третьего сентября против сборной Швейцарии во Львове, а шестого сентября сразится с Испанией в Мадриде.