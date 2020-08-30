Лига наций

Защитник сборной Украины — о вызове в национальную команду.

Валерий Бондарь рад оказаться в сборной Украины и хотел бы задержаться в составе "сине-желтых". В частности, защитник Шахтера хотел бы сыграть в Лиге наций.

"Конечно, ребята хорошо встретили, в первые дни было сложно, нервничал. Ибо это национальная сборная – другой уровень, другой этап. Нужно было перестроиться, для меня это все новое и тактически, и упражнения все, которые под эту тактику, все новое интересное для меня, что хочется изучать".

"Не сложно, все детально объясняется. Все очень хорошо рассказывают. Тренера здесь высочайшего уровня. Понимать не сложно, главное, правильно действовать и то, что они требуют – выполнять".

"Цель? Хочется остаться и поехать на две игры в Лиге наций, показать, что этот вызов был не просто так. Если получится и я получу шанс, я был бы очень рад и благодарен".

"Конкуренция? В сборной все высокого уровня, все играют в своих клубах на высшем уровне. Конкуренция – это всегда хорошо, она двигает вперед нас", — сказал Валерий Бондарь в интервью УАФ.

Напомним, что 3 сентября сборная Украины сыграет против Швейцарии в Лиге наций, а 6 сентября – против сборной Испании. Обе встречи начнутся в 21:45.