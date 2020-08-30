Лига наций

Футболист рассказал о прибытии в тренировочный лагерь национальной команды.

Защитник Андерлехта Богдан Михайличенко поделился своими впечатлениями после дебютного вызова в сборную Украины.

"Хорошо добрался, знал, куда я еду, очень счастлив, что приехал. Готов познакомиться с ребятами и готов к тренировкам. Очень ждал этого вызова, много работал, осталось только доказывать на тренировках.

Думаю, это совпадения, что я забил дебютный гол за Андерлехт и получил вызов в сборную. Сейчас у меня очень интересный период, надо его прожить и двигаться дальше

В Андерлехте хорошие ребята, тренер всегда подсказывает, много работает со мной. Думаю, в этом залог успеха. Конечно, и моя работа.

Я смотрел все игры сборной, ребята положительно отзываются о команде, так что очень рад приехать сюда. Нужно в первую очередь посмотреть, какие задачи у тренеров. Мне будут подсказывать и будем работать", – рассказал Степаненко в интервью пресс-службе УАФ.