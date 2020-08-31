Лига наций

Стала известна команда судей на поединок нашей национальной сборной.

Матч сборной Украины в рамках первого тура Лиги наций против Швейцарии обслужат шведские арбитры, сообщает официальный сайт УАФ.

Возглавит команду судей Андреас Экберг, а помогать ему на бровках будут Мехмет Кулум и Стефан Халльберг.

Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Каспар Сьйоберг.

Напомним, сборная Украины встретится со Швейцарией в рамках Лиги наций 3 сентября во Львове. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.