Стала известна команда судей на поединок нашей национальной сборной.
Матч сборной Украины в рамках первого тура Лиги наций против Швейцарии обслужат шведские арбитры, сообщает официальный сайт УАФ.
Возглавит команду судей Андреас Экберг, а помогать ему на бровках будут Мехмет Кулум и Стефан Халльберг.
Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Каспар Сьйоберг.
Напомним, сборная Украины встретится со Швейцарией в рамках Лиги наций 3 сентября во Львове. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.