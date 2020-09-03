Лига наций

Полузащитник Ювентуса Адриен Рабио вернулся в сборную Франции.

Адриен Рабио намерен доказать, что Дидье Дешам не зря вернул его в национальную сборную Франции на матчи Лиги наций.

"Я очень рад, что снова оказался в команде, — цитирует Рабио RMC Sport. – С Дидье Дешамом нет никаких проблем, у нас уже была возможность обсудить то, что произошло в 2018 году. Что мы сказали друг другу? Пусть это останется между нами. Мы поговорили как тренер с игроком, как мужчина с мужчиной. Несмотря на разногласия, я никогда не оскорблял тренера и не испытывал никакой обиды. Он это прекрасно знает, поэтому у нас нормальные отношения".

"Извинился ли я перед командой? Думаю, мне не за что извиняться, да и никто из ребят не считает, что я должен за что-то перед кем-то извиняться. Я был не готов играть в сборной — меня не вызывали. Я заслужил своей игрой место в команде — меня вызвали. Нет никаких затаенных обид, и так будет и дальше".

В 2018 году Рабио отказался быть в резерве сборной Франции перед чемпионатом мира, после чего Дидье Дешам больше не вызывал его в национальную команду.

В Лиге наций сборная Франции сыграет против Швеции 5 сентября и против Хорватии 8 сентября.