Лига наций

Полузащитник Бетиса будет довызван в национальную команду.

Набиль Фекир займет место Хуссема Ауара в сборной Франции в ближайших матчах Лиги наций, сообщает L`Equipe.

Полузащитник Лиона покинул расположение национальной команды после положительного теста на коронавирус.

Фекир в прошлом сезоне провел 33 поединка в футболке Бетиса, отметившись семью голами и семью результативными передачами.

Напомним, что после удачного сезона в стане "бетикос" на француза есть спрос, но он готов решиться на переход только ради Реала или Барселоны.