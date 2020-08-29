Полузащитник Бетиса будет довызван в национальную команду.
Набиль Фекир, getty images
29 августа 2020, 21:59
Набиль Фекир займет место Хуссема Ауара в сборной Франции в ближайших матчах Лиги наций, сообщает L`Equipe.
Полузащитник Лиона покинул расположение национальной команды после положительного теста на коронавирус.
Фекир в прошлом сезоне провел 33 поединка в футболке Бетиса, отметившись семью голами и семью результативными передачами.
Напомним, что после удачного сезона в стане "бетикос" на француза есть спрос, но он готов решиться на переход только ради Реала или Барселоны.