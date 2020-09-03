Лига наций

Старт чешской сборной в Лиге наций под угрозой.

Во время планового тестирования у одного из работников обслуживающего персонала национальной сборной Чехии обнаружен коронавирус — сообщает Sky Sports.

Все игроки и сотрудники сборной изолированы и ожидают повторного тестирования.

В связи с этим под вопросом оказался стартовый матч Лиги наций, в котором Чехия должна была сыграть со Словакией на выезде в пятницу, 4 сентября, а также поединок второго тура Чехия — Шотландия, запланированный на понедельник, 7 сентября.

Кроме всего прочего, отменен медосмотр нападающего Патрика Шика в Байере, который должен был пройти в четверт, 3 сентября, и окончательно решить вопрос с трансфером чешского форварда из Ромы в Байер.