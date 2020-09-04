Лига наций

Украинский хавбек высказался о победе над Швейцарией (2:1).

Сборная Украины дебютировала в элитной группе Лиги наций с победы. Подопечные Андрея Шевченко в непростом матче сумели одолеть Швейцарию во Львове со счетом 2:1.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился эмоции от победы своей команды в дебютном матче в рамках группы А.

"Хочу поздравить наших дебютантов [Тымчика и Михайличенко]. Они очень много работали и хотели доказать, что достойны играть в сборной. Самое главное, что мы заработали три очка. Это отличное начало. Теперь мы в хорошем настроении будем готовиться к следующей игре".

"Игра получилась тяжелой, ведь у Швейцарии действительно сильная команда. Было сложно долго играть без мяча, но когда мы его получали, мы быстро находили свободные зоны. Нам еще нужно поработать над реализацией", — приводит слова Малиновского официальный сайт УЕФА.

Напомним, что смотрите видео голов и обзор матча Украина — Швейцария вы можете на Football.ua.