Лига наций

Украинский хавбек высказался о победе над Швейцарией (2:1).

Сборная Украины дебютировала в элитной группе Лиги наций с победы. Подопечные Андрея Шевченко в непростом матче сумели одолеть Швейцарию во Львове со счетом 2:1.

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился эмоциями от победы своей команды в дебютном матче в рамках группы А.

"Практически сразу после розыгрыша от ворот швейцарцы входили в прессинг. У нас, особенно в первом тайме, было достаточно брака. Но, тем не менее, во второй половине встречи мы немного добавили и, когда отрезали прессингующих игроков, нам удавалось создавать неплохие моменты, и мы довольно часто добирались до ворот соперника".

"Я не скажу, что какие-то обрезки с нашей стороны были вопросом взаимопонимания. Сейчас тренерский штаб настаивает на том, чтобы мы, так как попали в топовую группу Лиги наций, играли не только за счет длинных передач, но и выходили из обороны коротким пасом, не боясь этого делать".

"В современном футболе, если просто выбивать мяч, положительного результата не достичь. У нас никто не боялся, все открывались. Не всегда получалось, но это большая заслуга соперника. Тем не менее, нам удалось справиться с прессингом. Считаю, что в конце первого тайме и, в целом, во втором тайме мы играли через пас".

"Для всего нужно время. За один день невозможно добиться необходимого результата. Я считаю, что сегодня было отличное взаимопонимание, подстраховка, и мы провели хороший поединок", — приводит слова Степаненко корреспондент Football.ua Алексей Мацкевич.

Напомним, что смотрите видео голов и обзор матча Украина — Швейцария вы можете на Football.ua.